Atletica – Il bozzolese Bouchouata è bronzo negli 800 agli Italiani U20

Grosseto Tre giornate di sfide, circa mille atleti in gara, 44 titoli in palio. Ecco i numeri dei Campionati Italiani Juniores, a Grosseto, iniziati ieri e che si concluderanno domani, con diretta streaming su www.atletica.tv. È l’evento principale della stagione a livello nazionale per gli Under 20, nati nel 2004 e nel 2005, pronti a contendersi la maglia tricolore. Ma anche un’occasione per migliorarsi, oltre che una tappa fondamentale verso i prossimi Europei di categoria dal 7 al 10 agosto a Gerusalemme (Israele) che l’anno scorso ha già ospitato la rassegna continentale Under 18. Tanti i motivi di interesse a cominciare dal lungo (oggi pomeriggio dalle 17) con Mattia Furlani, già proiettato su misure di valore assoluto: 8,24 all’inizio di giugno per sfilare il record italiano juniores a Andrew Howe, che lo aveva stabilito con il salto vincente ai Mondiali U20 del 2004 proprio a Grosseto, e 8,44 ventoso, miglior risultato di sempre in ogni condizione per questa fascia di età. L’unica società mantovana presente è l’Atletica Rigoletto. Partiamo con Francesca Portioli (2005), schierata al via del lancio del giavellotto con la misura di 38.36, a partire dalle 17.30.

Alle ore 19.35 Martina Mondin, classe 2004, sarà impegnata nei 5000 metri, in cui si presenta con il tempo di 18:44.42. Il classe 2004 Davide Bagnoli sarà in gara domani mattina dalle ore 9.30 nel salto in alto con la misura di 1.92. E dalle 9.45 fari su Denise Sarzi (2005) nel salto con l’asta con la misura di 3.20. Per l’Interflumina E’ più Pomì di Casalmaggiore applausi ieri per Elmehdi Bouchouata (2004), cittadino di Bozzolo, che negli 800 ha vinto la medaglia di bronzo con il tempo di 1:51.27. Oggi riposo, ma domani (3:46.08) tornerà in pista per i 1500. Ultimo “scoglio” prima della convocazione agli Europei U20 di Gerusalemme,