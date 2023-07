MANTOVA Maltempo parte III. Nel primo pomeriggio di oggi l’ennesimo forte temporale si è abbattuto nuovamente sul Basso Mantovano colpendo in particolare i comuni di Suzzara, Pegognaga e Gonzaga, precedentemente risparmiati da grandine, vento e trombe d’aria. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco per alberi sradicati dal forte vento, mentre sarebbero più che contenuti i danni per la grandine. Alberi caduti anche a Viadana. Diverse le strade interrotte.