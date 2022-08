A Ostiglia la staffetta che commemora la strage di Bologna

Ostiglia Anche quest’anno, in occasione del 42° anniversario della strage alla stazione di Bologna, si è rinnovato ad Ostiglia l’appuntamento con la Staffetta podistica non competitiva Brennero – Bologna “Insieme per non dimenticare il 2 agosto 1980”. Ogni anno, podisti e sportivi attraversano il territorio per mantenere viva la memoria del 2 agosto 1980 quando alle 10.25 esplose una bomba nella sala d’aspetto della seconda classe della stazione di Bologna causando 85 morti e più di 200 feriti. Il sindaco Valerio Primavori, con il vice Omero Vinciguerra ha accolto il gruppo di podisti e ciclisti proveniente da San Giovanni Lupatoto, che oggi ripartirà da Revere per raggiungere Bologna. Quest’anno ha partecipato anche l’Amministrazione di Novi di Modena, l’istituto comprensivo “R.Gasparini”, la sezione Anpi di Novi e di Rovereto, il circolo naturalistico novese.