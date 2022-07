Sabato e domenica soleggiato con caldo moderato. Nuova ondata di caldo a partire da martedì

MANTOVA Un fine settimana soleggiato e con caldo moderato farà da preludio ad una nuova ondata di caldo che da lunedì terrà in ostaggio tutta la prossima settimana, quando rivedremo con buona probabilità temperature massime nell’ordine di 37/38 gradi.

Il provvidenziale spostamento dell’anticiclone delle Azzorre verso il nord Europa ha intanto permesso l’ingresso di correnti un po’ più fresche (ieri massima di 32°) legate ad un flusso d’aria leggermente instabile. Si spiegano grazie a ciò i temporali che nelle ultime sere hanno interessato essenzialmente le regioni alpine con qualche sconfinamento sulle regioni padane, segnatamente quelle lombarde e del Piemonte. Uno di questi fra martedì e mercoledì ha generosamente riportato fra 10 e 20 millimetri di pioggia anche nel mantovano, specie nella parte orientale della provincia. È però una goccia nel mare: ad oggi nel 2022 sono caduti in città a malapena 150 millimetri di pioggia contro i 500 della media e in certe zone della provincia nemmeno questi. In più i rovesci estivi sono seguiti da molta evaporazione dovuta al calore dei suoli, fatto che comporta quasi un nulla di fatto nei confronti della siccità.

Nuovi rovesci, di difficile previsione, potrebbero riproporsi nella prossima serata, sebbene a macchia di leopardo. A produrli sarà l’ingresso di un fronte temporalesco ben organizzato, in grado di generare rovesci importanti. I temporali sono previsti fortunatamente in tarda serata: arrivassero prima, potrebbero produrre fenomeni particolarmente violenti con annesse grandinate e colpi di vento. In pole position c’è in ogni caso la Lombardia occidentale, che al pari di martedì rischia eventi di forte intensità. La probabilità di un temporale su Mantova città si aggira attorno al 60% fra le 22 e le 2 della prossima notte.

A seguire, da domani il tempo tornerà sul binario della stabilità con cielo per lo più sereno e temperature in linea con le medie del periodo, quindi fra 31 e 32 gradi.

Da lunedì riprenderà quota invece l’anticiclone africano. Darà vita ad una settimana pienamente soleggiata e particolarmente calda, specie da mercoledì a sabato. Rivedremo di conseguenza sui termometri le temperature della settimana scorsa, anche quei 38 gradi che speravamo di dimenticare.

Un primo bilancio dell’estate 2022 parla di una stagione caldissima, al momento la più calda in assoluto dopo quella del 2003. Difficilmente, però, il mese di agosto che sta per iniziare riuscirà ad essere rovente come quello dell’agosto leggendario di quell’anno. Certo è che se agosto non mollerà la presa come sembra, abbiamo la possibilità concreta di portare a termine la seconda estate più calda degli ultimi cent’anni almeno. Fanno già notizia le 17 giornate dell’attuale luglio con massime pari o superiori ai 34 gradi. L’anno scorso, al contrario, luglio vide i 34 gradi per un solo giorno e solo a fine mese e così fu anche nel luglio del 2019.

Alessandro Azzoni