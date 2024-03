Atletica – Il cadetto Filippo Tosi (Libertas) andrà al Meeting Regio Insubrica con la rappresentativa lombarda

Mantova Grande soddisfazione in casa Libertas per la convocazione del cadetto Filippo Tosi nella rappresentativa giovanile lombarda che il 10 marzo parteciperà a Gordola, in Svizzera, al prestigioso Meeting Regio Insubrica Indoor Under 16 che metterà di fronte le selezioni zonali delle tre aree che collaborano al progetto Regio Insubrica: appunto Lombardia, Piemonte e Canton Ticino. Il 14enne saltatore in alto della Libertas ha ottenuto il primato personale proprio domenica scorsa, ai Regionali di Bergamo, con la misura di 1.72. E si è guadagnato così la possibilità di fare questa bella esperienza.