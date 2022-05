PORTO MANTOVANO – Senso unico alternato sulla provinciale nel territorio del Comune di Porto Mantovano e chiusura della rampa di accesso alla stessa strada provinciale dalle ore 7 di sabato 14 maggio 2022 alle ore 19 di domenica 15 maggio 2022 per lavori di rifacimento giunto di dilatazione. Il traffico leggero proveniente da Sant’Antonio e diretto verso Marmirolo sarà deviato su via Verona, su via Brescia e sulla Goitese.