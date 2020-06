Atletica – Marani, discreto rientro sui 150 a Milano

MILANO Dopo i mesi del lockdown una delle prime discipline a ripartire è stata l’atletica. E anche per il mantovano Diego Marani finalmente è arrivato il momento di scendere in pista. Lo ha fatto a Milano, nel “Match Test” al centro sportivo XXV Aprile, per la prima competizione post Covid in terra lombarda. Sui 150 si è piazzato settimo con il tempo di 16.11, nella gara in cui il protagonista è stato il 21enne Chituru Ali (Cus Insubria Varese Como): il suo 15.38 (vento +1.0) gli è valsa la migliore prestazione italiana under 23 con cronometraggio elettrico. Alle sue spalle il casalasco Eseosa Desalu (Fiamme Gialle) con 15.46. «E’ andata discretamente – afferma Marani, tesserato per l’Atletica Riccardi – Il tempo non è eccelso e ho una grave carenza di forza dovuta al mancato allenamento in palestra, però è stato un rientro tutto sommato positivo. La corsa lanciata è tornata ad essere bella fluida ed efficace. È stato un test importante perché ha evidenziato i punti deboli su cui dovrò lavorare in questi due mesi». Nono posto per il 18enne asolano dell’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter Samuele Maffezzoni con 16.44, stesso crono di Christian Previtali (Pro Sesto).