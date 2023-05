In arrivo manifesti e gonfaloni per promuovere la città

MANTOVA Anche la forma, non solo la sostanza, detiene un buon coefficiente di riuscita nelle operazioni di marketing urbano. Ed è appunto questa la posizione espressa dall’amministrazione di via Roma che ha pensato di intervenire direttamente sui luoghi strategici della città con messaggi promozionali delle proprie eccellenze, siano esse storiche artistiche e monumentali, oppure legate a servizi.

Per dare realizzazione a questo orientamento, è stato deciso di intervenire con manifesti e gonfaloni da realizzarsi tramite aziende di settore e da collocarsi nei punti strategici della città.

L’elaborazione dei messaggi e le forme verranno opportunamente studiate, anche in un’ottica di valorizzazione del patrimonio e delle eccellenze virgiliane. A tale fine è stata affidata la realizzazione di manifesti e gonfaloni alla ditta Primaservices di Mantova. La quale lavorerà di concerto con gli assessorati e gli uffici comunali coinvolti realizzandone le indicazioni.