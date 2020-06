Calcio serie C – Mantova, toto-mister: c’è anche Gilardino con Caridi

MANTOVA Il primo tassello è stato sistemato. Righi confermato ds del Mantova e con lui la società formerà la squadra della prossima stagione. «In stretta sinergia con l’area tecnica dell’Hellas Verona», come ha precisato lui stesso. Ora il radar si sposta sull’allenatore. In queste ultime settimane si è parlato molto di Francesco Modesto. Nel recente passato Modesto ha allenato al Cesena, con Pelliccioni ds. Il suo nome sarebbe stato caldeggiato, si dice, anche da Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona. E a tal proposito c’è un retroscena che risale al 20 febbraio scorso, quando il patron Setti si presentò ad assistere a quella che doveva essere la rifinitura pre Fanfulla. Parlando con i giornalisti, il patron carpigiano confidò che Juric, appunto, gli aveva suggerito un allenatore per il Mantova del prossimo anno. Chissà, magari si trattava proprio di Modesto. Ma non è l’unico ad apparire sulla lista del ds Righi. Indiscrezioni parlano anche di un possibile interesse per Alberto Gilardino, ex tecnico della Pro Vercelli, nella passata stagione, in tandem con il “Tano” Caridi. Gilardino ha già incrociato il Mantova nella sua carriera da allenatore ai tempi del Rezzato. Con la squadra bresciana di patron Di Loreto, riuscì a sconfiggere i virgiliani nel match di ritorno, spianando la strada al Como per la serie C. E chissà invece che dalla prossima stagione sia proprio lui a guidare il Mantova. Il legame con Caridi potrebbe favorire l’approdo in biancorosso del Campione del Mondo, ma su di lui ci sono anche altre squadre. Il Mantova farà più di un sondaggio. Risulta essere già in programma un incontro nei prossimi giorni.