Auto – Vroc Championship: Cressoni ottavo

ROMA Il Round #3 del Vroc Championship, andato in scena venerdì scorso sul circuito del Mugello, ha visto Diego Bertonelli e la sua McLaren 650S GT3 conquistare la Pole Position e dominare la prima parte di gara; poi è stato il turno dell’ottimo David Fumanelli, autore anche del giro veloce, il quale a circa metà gara ha messo a segno il sorpasso decisivo, avviandosi ad una tranquilla vittoria finale. Sul terzo gradino del podio, alle spalle di Bertonelli, è salito Simone Iaquinta, attualmente in testa alla classifica generale del Campionato. Matteo Cressoni su Ferrari 488 GT3 in classifica è ottavo con 13 punti. Per la sfida simulata del Round #4, i followers del Vroc Championship hanno scelto il circuito inglese di Silverstone: Oggi una nuova diretta streaming sul canale MC World Srl di YouTube a partire dalle ore 21, con il commento di Matteo Bobbi e Marcello Puglisi.