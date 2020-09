Calcio Seconda Categoria – Cantera alla carica: “Partiamo col piede giusto”

RIVALTA SUL MINCIO Prosegue come da programma la preparazione degli atleti de La Cantera agli ordini di Fulvio Ligabò (che ha rilevato Fabrizio Piazza), che domenica 27 settembre inizieranno la nuova avventura nella Seconda categoria mantovana, ospitando la Casteldariese di Michele Barraco .

«I ragazzi con Ligabò si stanno trovando bene – afferma il diesse Zaninelli -, il mister sa il fatto suo e sa come gestire la squadra. Per quanto riguarda il campionato, non abbiamo obiettivi, affrontare ogni partita con l’intento di far punti e muovere la classifica. Amdre,p in campo anche per divertirci, con la speranza di non soffrire come accadde nella precedente, quando il torneo fu interrotto. La Cantera che affrontava il campionato da neopromossa, ha chiuso penultima: bisogna guadagnare la salvezza il prima possibile».

Sabato prossimo amichevole a Soave (16,30) contro i granata di Galafassi , cui seguirà mercoledì prossimo (20,30) quella con lo Sporting Club di Novellini .