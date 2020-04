Lite tra vicini finisce a bastonate, ferito gravemente un giovane

CASELETTO (Viadana) – Nessuna grigliata del 25 aprile, ma una violentissima litigata che dagli insulti è passata alle mani per finire con delle bastonate. Risultato: due persone all’ospedale, uno dei quali con una prognosi di 30 giorni, e una indagine in corso da parte dei carabinieri di Viadana. Il fatto è avvenuto poco dopo le 9.30 di ieri in frazione Casaletto e ha avuto come protagonisti due uomini di origini albanesi, vicini di casa e rispettivamente di 45 e 20 anni e ad avere la peggio è stato quest’ultimo sopraffatto dalla stazza fisica del rivale, più anziano ma più robusto fisicamente. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, che avrebbero raccolto diverse testimonianze sul luogo dello spiacevole episodio, la lite tra i due – che sono vicini di casa in un quartiere con diverse abitazioni a schiera e che non avrebbero in passato avuto screzi tali da far pensare a quanto poi avvenuto – sarebbe scattata per questioni di parcheggio e dopo qualche scambio di battute non certo oxfordiano il 45enne e il 20enne sarebbero venuti alle mani. Una lotta impari, ma non per questioni di età dato che il 45enne, più anziano ma più robusto fisicamente, ha avuto rapidamente la meglio sul giovane avversario finendo anche con il colpirlo con un bastone. Alla fine, anche grazie all’intervento dei carabinieri di Viadana, la rissa è stata sedata e i due ricoverati all’ospedale Oglio-Po di Casalmaggiore dove al ventenne venivano riscontrate lesioni guaribili in 30 giorni.