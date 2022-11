Automobilismo Wec – Cressoni e il Team Iron Lynx chiudono al nono posto l’ultima prova in Bahrain

Sakhir La sesta nonché ultima prova WEC (World Endurance Championship) si è svolta sabato in Bahrain, sul circuito di Sakhir. Una gara di 8 ore in cui il Team Iron Lynx, composto da Matteo Cressoni, Claudio Schiavoni e Giancarlo Fisichella, ha lottato fino all’ultimo giro per le posizioni a ridosso del podio, prima di doversi accontentare del nono posto a causa di una penalità “drive through” inflitta nelle battute finali a Fisichella. Secondo turno di guida affidato alla sapiente regia di Matteo Cressoni, che riusciva a rimontare fino alla quinta posizione, obiettivo di squadra. Poi riprendeva il mezzo e faceva registrare il miglior tempo di giornata sul giro, fino alla sanzione data a Fisichella. Il WEC va in archivio per il Team Iron Lynx, che raccoglie meno rispetto a quanto ha seminato in stagione. Vedremo ora quali saranno le prospettive di Matteo Cressoni per il 2023.