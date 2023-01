Calcio Serie C – Corrent: “Incerottati ma determinati: Mantova a Novara per i tre punti”

MANTOVA «Non credo che il campionato si decida nei prossimi due mesi. Però sono convinto che già a gennaio venga indirizzato. E noi ne siamo consapevoli». Parole e musica di Nicola Corrent alla vigilia di Novara-Mantova, primo match di un 2023 che tutti in casa biancorossa attendono come l’anno della svolta. È un motivo in più per partire subito forte, sulla scia dell’emozionante vittoria sul Sangiuliano che aveva chiuso il 2022. «Quella è stata una partita fondamentale – ricorda l’allenatore dell’Acm – . Finora non abbiamo mai conquistato due successi di fila. È un obiettivo che ci poniamo da un po’ e mi auguro che a Novara lo centreremo. Sappiamo che sarà dura ma, come dico sempre, nelle partite secche si può vincere contro chiunque».

Sicuramente il Mantova che scenderà in campo domani al “Piola” avrà poco a che vedere con quello sbandato della gara d’andata. «Siamo cambiati nelle convinzioni e nella conoscenza – conferma Corrent – . All’inizio eravamo più leggeri da diversi punti di vista, ora la squadra è più consapevole e concreta. Ma dobbiamo lavorare ancora molto per migliorare. I ragazzi hanno fornito prestazioni di livello e conquistato punti che servivano. Però la classifica dice che siamo solo un punto fuori dai play out. Ciò significa che dobbiamo assolutamente provare a vincere a Novara».

L’avversario sembra aver smarrito la freschezza dell’andata, ma Corrent non si fida: «Penso che abbia caratteristiche chiare, nella forza e nella qualità dei giocatori. Secondo me ha valori alti, paragonabili a squadre come FeralpiSalò, Pordenone e Vicenza». Certo il tecnico biancorosso dovrà fare i conti con un’incognita in più: l’emergenza. «In effetti – ammette – contavo di recuperare qualche giocatore durante la sosta. Invece sconteremo qualche assenza pesante, e qualcuno non sarà al top della condizione. Ci sarà da stringere i denti e offrire una prestazione ancor più di squadra».

Gennaio, oltre che mese fortemente indicativo per l’esito del campionato, è anche il mese del mercato. «Diciamo pure che è un mese molto antipatico – sottolinea Corrent – , sia per noi allenatori che per i giocatori stessi. Perchè le cose possono cambiare da un giorno all’altro. Di questo ho parlato ai ragazzi. Se qualcuno ha qualche dubbio, io sono a disposizione: li tratterò sempre con grande lealtà e schiettezza, sapendo che finchè indossano la maglia del Mantova devono dare tutto per essa. Detto ciò, sappiamo di aver bisogno di energie nuove e la società ci sta lavorando. Più riusciamo a sistemarci in fretta e più avremo vantaggi». Intanto, testa al Novara: «Siamo nelle condizioni di poter vincere – conclude il mister – . Proviamoci».