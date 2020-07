Calcio Eccellenza – Ghirardi, addio Pirati: “Tre anni e mezzo bellissimi, ora il Casti”

MANTOVA E’ giunta alla fine l’esperienza alla Governolese di Andrea Ghirardi, attaccante classe 1996, che oggi passerà al Castiglione e verrà presentato ufficialmente.

«Sono stati tre anni e mezzo bellissimi – dice il giocatore – sono legato affettivamente a tante persone a Governolo. Una piazza che mi ha dato tanto, e nella quale c’è sempre stato un percorso di crescita. Quest’estate era giunto il momento di cambiare, come può succedere nel calcio. Volevo andare via senza polemiche, in maniera pacifica: è stato possibile grazie ai dirigenti, che alla fine hanno mantenuto la parola data». Ci sono volute alcune settimane di confronto per arrivare allo svincolo, come accaduto a Vincenzi, destinato al Colorno: «Ringrazio i vecchi dirigenti, come Zamboni e Guernieri, che mi hanno permesso lo svincolo: ogni anno mi veniva spedito il modello 108 che mi garantiva di essere libero ogni anno il 30 giugno. Stavolta, non so per colpa di chi, non era stato fatto e quindi mi ritrovavo vincolato, nonostante non fossero questi gli accordi. La particolare situazione aveva portato alcune settimane di incomprensioni. Poi tutto si è felicemente risolto: ha prevalso il buonsenso».

Ora dunque c’è il via libera per una nuova avventura a Castiglione, dove ritroverà Filippo Mambrin, arrivato anche lui dalla Governolese e tanti ex compagni: «Mister Gianluca Manini l’ho avuto sei mesi a Governolo, e mi ha cercato sin dall’apertura del mercato: mi ha spiegato il progetto e, settimana dopo settimana, la squadra che aveva in mente ha preso forma. Arrivo in un gruppo già formato, e conosco già diversi elementi: ci sono Chiarini, Mangili, Piccinardi. Con Fantoni e Maccabiti, invece, mi sono scontrato tante volte da avversario. L’avventura è stimolante, non vedo l’ora di cominciare, anche se quest’estate è anomala. Non si sa quando si ripartirà. La società è ambiziosa e mi impegnerò al massimo per ripagare le aspettative del mister e dei dirigenti». (gluc)