Arriva il caldo: i cani e l’acqua

Iniziano a salire le temperature ed in prospettiva della bella stagione cominciano i ragionamenti relativi all’acqua e al rapporto tra il nostro cane e l’acqua.

Non tutti i cani infatti gradiscono l’acqua, e non è necessario che sia così; se il nostro cane non gradisce l’acqua lasciamo che se ne tenga alla larga. Per i casi in cui è necessario che ci sia un’interazione tra questo elemento e l’animale ci sono varie metodologie per farglielo accettare.

Arricchimento

L’attività in acqua ha numerosi ricadute positive sul cane, sia da un punto di vista fisico che mentale; superata è la visione psico-energetica, secondo la quale, in estrema sintesi il cane “va stancato”; ecco, l’acqua, quando è gradita, riesce anche a portare tutta una serie di “arricchimenti” rispetto alla classica “sgambata”.

Bisogna tenere in considerazione quanto segue: per quanto riguarda il consumo di energie, 10 minuti di gioco/attività in acqua, per i cani, equivalgono grosso modo a 30/40 minuti di corsa; questo fattore è particolarmente importante da tenere in considerazione nel caso ci troviamo a convivere con degli animali anziani o con particolari problematiche/esigenze (consultare il proprio veterinario – c.p.v. a riguardo).

Benefici fisici

Per diversi anni, sin dall’apertura del Centro nel 2013, abbiamo avuto una piscina riscaldata dedicata all’osteopatia animale. Di tutti cani aiutati in quel periodo mi ricorderò sempre i casi in cui, in collaborazione con i rispettivi veterinari curanti, siamo riusciti a “rimettere in piedi” cani già sul carrellino da mesi. L’aspetto unico dell’attività in vasca rispetto anche al tapirulan in acqua è che, non andando a gravare sull’apparato scheletrico del cane, si riescono ad ottenere dei risultati sorprendenti.

