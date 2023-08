Basket m – L’arbitro Giacomo Vincenzi promosso in B Interregionale

Mantova La stagione sportiva 2023/24 è alle porte, se non addirittura già iniziata, ed anche gli arbitri di basket del Gruppo di Mantova iniziano a togliere le tossine estive con la consueta preparazione atletica di fine agosto/inizio settembre. Ma insieme al sudore e alla fatica arrivano anche le soddisfazioni del lavoro fatto in precedenza.

E’ di questi giorni, infatti, la comunicazione ufficiale della promozione al campionato di B Interregionale Maschile (serie introdotta dalla Fip quest’anno che assorbe, di fatto, le migliori squadre della C Gold della stagione precedente e le retrocesse dalla B Nazionale) del fischietto mantovano Giacomo Vincenzi. Classe ’92, residente a Curtatone e arbitro di pallacanestro da una decina d’anni, Giacomo è cresciuto tecnicamente e fisicamente sfruttando la sua precedente esperienza di giocatore nelle Minors, poi ha seguito un lungo e impegnativo percorso nei ranghi arbitrali lombardi che lo hanno visto, negli ultimi anni, essere uno dei protagonisti positivi di maggior affidabilità a livello regionale. Con la sua promozione nella nuova B Interregionale, e la meritata conferma di Alberto Purrone nel campionato di B Nazionale maschile/A2 femminile, il Gruppo Arbitri Pallacanestro di Mantova dimostra, ancora una volta, di essere un punto di riferimento per tutte quelle ragazze e quei ragazzi che vogliono affrontare, in un ruolo diverso, una sfida entusiasmante e professionale all’interno del mondo della pallacanestro nazionale. Il Gruppo virgiliano, che oggi consta di circa 70 tesserati tra arbitri e ufficiali di campo, organizza anche quest’anno un corso di formazione che si terrà nei mesi di ottobre e novembre.

Per ogni informazione al riguardo, è sufficiente indirizzare una mail a cia.mn@lombardia.fip.it.