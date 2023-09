Ceresara: Sisam incontra 400 studenti per parlare di acqua, ambiente e salute

CERESARA Ieri mattina i ragazzi della scuola elementare e media di Ceresara hanno partecipato con festoso interesse alla presentazione del diario scolastico 2023-2024 che Sisam, la società multiutility dell’Alto Mantovano, ha realizzato in collaborazione con il liceo artistico Dal Prato di Guidizzolo e donato agli alunni dei comuni del territorio di sua competenza.

Accompagnati dai loro docenti, i ben 227 studenti del plesso ceresarese, riuniti in cortile, hanno riservato una calorosa accoglienza al presidente di Sisam Giampaolo Ogliosi, al sindaco Francesco Guarneri e alla dirigente scolastica Anna Raccuia, intervenuti per illustrare brevemente la pubblicazione, articolata in una versione per le elementari e una per le medie.

Dopo una rapida introduzione della dirigente scolastica che ha espresso il suo vivo apprezzamento per l’iniziativa, ha preso la parola Ogliosi il quale dopo aver ringraziato per tanto entusiasmo, ha spiegato che «il diario scolastico è finalizzato a sensibilizzare i ragazzi sull’importanza fondamentale dell’acqua per la salute e per l’ambiente e sulla necessità di fare un uso responsabile della risorsa idrica. Le nuove generazioni – sottolinea Ogliosi – avranno infatti il compito di gestire il futuro del pianeta. Per trasmettere questo messaggio attraverso il diario abbiamo pensato di utilizzare e valorizzare il ricco materiale composto da disegni, foto, testi e altro ancora che gli scolari dell’Alto Mantovano hanno prodotto nel corso degli anni partecipando ai diversi concorsi indetti da Sisam, proprio per coinvolgere i giovani su queste tematiche».

Il sindaco Guarneri dal canto suo ha sottolineato «il ruolo educativo della scuola, essenziale per formare una coscienza civica e insostituibile per costruire quella sostenibilità ambientale e alimentare decisiva per le sorti della Terra».

Successivamente il presidente Ogliosi e la dirigente scolastica Raccuia si sono recati alle scuole di Piubega – che con Casaloldo e Gazoldo degli Ippoliti appartengono all’istituto comprensivo di Ceresara – per presentare il diario ai 170 studenti di quel Comune. Anche in questo caso l’accoglienza è stata coinvolgente e spontanea. A fare gli onori di casa c’era la sindaca Maria Cristina Zinetti che, dopo gli interventi di Raccuia e Ogliosi, ha invitato gli studenti “come madre e insegnante” ad aver cura del diario scolastico distribuito da Sisam, e ad utilizzarlo al meglio come un dono utile e prezioso per la scuola e per la vita, seguendo attentamente quelle buone pratiche di risparmio idrico che sono contenute nelle sue pagine.

Gli applausi finali hanno suggellato la buona riuscita della mattinata e della iniziativa di Sisam.