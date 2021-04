Weekend di Pasqua e controlli Cc, sanzionate 23 persone e arrestato un 32enne con in auto coca e hashish

GONZAGA – Weekend pasquale di super lavoro per i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga che hanno intensificato i controlli su strada su tutto il territorio di competenza con il fine, primario, di verificare il rispetto della normativa finalizzata ad evitare e prevenire il contagio dal covid-19. I carabinieri, infatti, esprimendo 60 servizi di pattuglia tra sabato e lunedì di Pasquetta hanno controllato 320 persone e 245 mezzi, sanzionando per non avere rispettato le attuali norme previste per evitare la diffusione del contagio, 23 persone, eseguendo inoltre 7 perquisizioni sul posto e rilevando 3 sanzioni per violazioni al C.d.S.. Ma l’attività dei Carabinieri è andata ben oltre l’aspetto preventivo perché, nel corso di un controllo alla circolazione stradale avvenuto sabato pomeriggio in Borgocarbonara, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Magnacavallo, insospettita dal nervosismo di un giovane 32 enne residente a Ferrara ma in transito zona per raggiungere i propri figli e la sua ex a Quistello, recuperava grammi 98 grammi di hashish, già suddivisa in dosi e pronta per la cessione agli assuntori. Il giovane, tratto immediatamente in arresto, nella giornata del 5 aprile u.s. ha partecipato all’udienza di convalida della misura pre-cautelare ed al contestuale giudizio per direttissima. Il giudice, convalidando l’arresto, ha sottoposto il giovane agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in Ferrara.