Basket serie A m – Gli ex Stings Cassinerio e Seravalli assistant coach alla Virtus Bologna

Bologna La Virtus Bologna, in attesa di definire la situazione Shengelia che rinnoverà fino al 2023, ha ufficializzato lo staff tecnico che affiancherà Sergio Scariolo. Unica uscita quella del vice Andrija Gavrilovic, che ha lasciato per motivi personali. Promosso Andrea Diana e confermati Cristian Fedrigo e Iacopo Squarcina. Nello staff entrano due ex Stings: Alberto Seravalli che aveva finito la stagione come head coach a Varese e Matteo Cassinerio che era stato esonerato a fine 2021 da Bernareggio in B. Quest’ultimo è una vecchia conoscenza delle serie minori bolognesi, avendo giocato ad Anzola negli anni più brillanti di questa società, e come allenatore ha una lunga esperienza da assistente che si è sviluppata proprio a Mantova in serie A2. Ufficializzati gli innesti in organico del croato di formazione italiana Leo Menalo (BeoBasket), ex Stella Azzurra Roma che ha firmato un quadriennale, e del senegalese di formazione italiana Gora Camara (SigmaSports) che era a Pesaro.