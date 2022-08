Pallavolo serie C f – Medole si rafforza con Correa e Bani. Viadana: ecco Roveri, Grassi e Daolio

Mantova Comincia a delinearsi l’organico della Re/max Intermedia Medole, che ha venduto il titolo di serie B2 alla PolRiva e riparte dalla serie C. Le ultime due novità in entrata per il team di Patrizia Amadori sono la centrale Angelica Castezana Correa (2005) e il martello Vanessa Bani (1999), che si aggiungono alle centrali Raimondi e Porta, alle palleggiatrici Massaro e Bottarelli.

Nel Viadana di coach Nicola Bolzoni e Mirko Gualazzi, altro team impegnato in serie C, trovano posto anche Lucrezia Roveri, Giulia Grassi e Alessia Daolio.

Infine la centrale 23enne mantovana Renèe Campi lascia l’Orotig Peschiera Ponti (serie B2) e approda nel Piadena neopromosso in B1. In precedenza ha giocato a Stradella, Villa Bartolomea, Porto Mantovano e Gramsci Reggio Emilia. Nel team cremonese, avversario nel girone C di Porto e Nardi Volta, militano due altre virgiliane, Montagnani e Pedretti.