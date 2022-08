Da martedì 23 nuovi asfalti per il lungolago: da via San Giorgio a viale Mincio

MANTOVA Da martedì 23 a venerdì 26 agosto si svolgeranno i lavori per la riasfaltatura di viale Mincio, il tratto di lungolago che fiancheggia il Lago di Mezzo, e di via San Giorgio, l’arteria in entrata e in uscita da piazza Sordello.

Nell’ordinanza dell’amministrazione comunale firmata venerdì scorso, si specifica che i lavori, il cui importo complessivo previsto è di circa 200 mila euro, verranno effettuati anche nelle ore notturne per ridurre al minimo i tempi di cantiere, mentre giovedì 25 agosto, giorno in cui in piazza Sordello si svolgerà il consueto mercato settimanale, i lavori dei cantieri saranno sospesi dalle 7,30 alle 13,30.

Sarà tuttavia garantito l’accesso alle abitazioni, alle attività commerciali e ai passi carrabili.

Sarà inoltre garantito ai pedoni di spostarsi comunque in sicurezza.

Per quanto riguarda il traffico veicolare, nella zona sarà istituito il senso unico alternato.

Inoltre, in tutta l’area coinvolta dai lavori di riasfaltatura, verrà allestita la nuova segnaletica, compreso il limite di velocità fissato a trenta chilometri orari.

I lavori saranno effettuati dalla ditta Franzoni e Bertoletti srl che ha sede a San Giorgio Bigarello