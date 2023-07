Basket serie A2 f – Il San Giorgio si assicura Cremona: “Bella sfida in un club ambizioso”

San Giorgio Nuovo acquisto per il MantovAgricoltura San Giorgio. La play/guardia Laura Cremona, nata il 19 maggio 2000, vestirà la maglia biancorossa per la stagione 2023/24. Piacentina, muove i primi passi sul campo da gioco all’età di 6 anni con la Polisportiva Libertas Calendasco, società con cui rimane fino ai 15 anni quando, grazie alla militanza nelle nazionali giovanili, ha l’occasione di andare a giocare a Battipaglia, dove resta per 5 anni, disputando varie finali nazionali giovanili e debuttando in A1. A seguito del lockdown, il desiderio di Cremona è quello di avvicinarsi a casa, così accetta la proposta in A2 della BCB Bolzano per due stagioni. Nell’ultima gioca a Firenze (Girone Sud) con cui raggiunge la finale vinta poi da Battipaglia in Gara-2. «La proposta ricevuta da Mantova – afferma Cremona – mi ha entusiasmato perché il progetto mi è apparso molto solido e competitivo. In più qui ci gioca Marida Orazzo: la conosco dai tempi di Battipaglia. La stimo molto e per me ha sempre rappresentato un esempio da seguire. Inoltre negli anni i feedback sulla solidità di Mantova come società e sulle qualità dello staff tecnico sono sempre stati di notevole spessore e questo è determinante per affrontare un nuovo percorso. Vestire la maglia di una società ben strutturata e organizzata è un’ottima opportunità, fra l’altro per nulla scontata in questo momento storico del nostro movimento». Approdare in una nuova squadra composta da giocatrici esperte e che già si conoscono potrebbe spaventare, ma non è il caso di Laura: «Iniziare una nuova avventura è già di per sé una sfida che pone qualche incertezza, ma anche tanti stimoli. Principalmente voglio poter dare il mio contributo alla società e al team. Spero di riuscire a inserirmi serenamente sia nel gruppo sia nelle dinamiche di squadra perché so quanta importanza possono avere questi due aspetti sull’andamento di una stagione. Le mie future compagne? Purtroppo non conosco nessuna di persona, a parte appunto Marida, tuttavia sui campi di gioco le ho incontrate quasi tutte e conosco il loro valore cestistico. Penso e spero che potremo costruire un bel gruppo che ci permetta di raggiungere gli obiettivi di stagione». Intanto la Federazione ha ufficializzato l’elenco delle squadre partecipanti al prossimo campionato. Come in passato, le 28 formazioni sono state divise in due Gironi da 14. Cambia però la composizione, effettuata con differenti criteri geografici e non più con la distinzione tra Girone Nord e Girone Sud. I nuovi Gironi sono stati denominati A e B. San Giorgio è stato inserito nell’A: tante le nuove squadre, oltre a lunghe trasferte come a Roma o a Cagliari.