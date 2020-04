Dalla Regione seimila dispositivi per le forze dell’ordine

MANTOVA – Sono in tutto 5.850 i guanti e 2 00 le mascherine che la provincia di Mantova ha ricevuto ieri per le Forze dell’ordine.

Dispositivi di sicurezza che rientrano in quelli che gli assessori regionali Pietro Foroni (Protezione Civile) e Riccardo De Corato (sicurezza, immigrazione e polizia locale) hanno consegnato ieri pomeriggio presso il magazzino di Areu alla Fiera di Rho: in tutto sono 100mila le mascherine e trentamila i guanti messi a disposizione delle dodici province lombarde. I dispositivi saranno distribuiti nelle 12 province lombarde. All’incontro hanno presto parte rappresentanti dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria ed Esercito.

«Un segno d’attenzione – spiega il presidente Attilio Fontana – verso chi ogni giorno è in prima linea per combattere la diffusione del virus. A loro va il ringraziamento della Regione e di tutti i lombardi».

Un grazie è poi arrivato dall’assessore Pietro Foroni che ha ricordato come «Stiamo fronteggiando un’emergenza di dimensioni enormi e tutti voi state lavorando incessantemente per contribuire, in maniera importante e fattiva, a vincere questa battaglia».

Plauso arrivato anche dall’assessore Riccardo De Corato che ha ringraziato la Polizia per garantire «la nostra sicurezza. Il controllo del territorio è fondamentale. In particolare sino alla fine di queste festività pasquali, verranno intensificati i controlli per evitare il diffondersi del virus».