Calcio dilettanti – La Castellana aggancia il Castiglione: nel ritorno biancazzurri a velocità doppia

MANTOVA

Un girone di ritorno agli antipodi per Castellana e Castiglione. Se gli aloisiani avevano fatto decisamente meglio nel girone d’andata, quando con 30 punti avevano chiuso al secondo posto (mentre i biancazzurri erano piombati nella lotta salvezza a quota 20), il trend si è completamente invertito nel ritorno, visto che i mastini hanno registrato un ritmo da retrocessione (solo 9 punti in 10 partite) e i goffredesi hanno innestato una marcia play off (19 punti; secondi solo alla Juvenes Pradalunghese, rivelazione del 2024, e alla pari con Vertovese e Ciliverghe). E a questo punto le due mantovane sono a pari merito in classifica. Il team di Arioli sembra aver ormai in tasca la salvezza, mentre i ragazzi di Esposito hanno subito il grave contraccolpo psicologico dei fatti del derby: da quel momento, infatti, il Casti ha vinto soltanto una volta, peraltro in trasferta, all’ultimo secondo contro la Bedizzolese.

Non è preoccupato il vicepresidente aloisiano Giancarlo Perani, che però auspica un pronto riscatto da parte dei suoi, anche alla luce dei rientri di Nicolò Lauricella e di mister Fabio Esposito, dopo le lunghissime squalifiche. I due saranno a disposizione per la trasferta di domenica prossima, lo scontro diretto col Rovato.

«E’ indubbiamente un periodo complicato – afferma il dirigente rossoblù -, perché a non arrivare sono i risultati. Le occasioni le creiamo, ma difettiamo terribilmente in concretezza. A parer mio e di patron Laudini il blocco è soltanto psicologico, perché contro diverse avversarie abbiamo fatto la partita, ma siamo usciti sconfitti o con un misero pareggio. E’ chiaro, però, che è anche colpa nostra: serve cattiveria agonistica, ci siamo lasciati un po’ demoralizzare e questo ci ha fatto perdere fiducia e certezze. Cose che ci sono sempre riuscite molto bene, hanno cominciato a diventare complicate. Con la Pradalunghese abbiamo perso su un errore individuale e un tiro della domenica. E ci manca forse anche un rigore in più. Ma non dobbiamo attaccarci a questo. Serve restare calmi, riusciremo a sbloccarci. In questo potranno aiutarci anche il rientro in panchina di mister Esposito e in campo di Nicolò Lauricella, che mancano dalla gara con la Castellana. Possiamo ancora raggiungere i play off e dunque è importante tornare a fare punti per agguantarli».