Calciomercato Dilettanti – Caste, contatto con Magliano. Si tratta per Gola e Pizzoni

Mantova Slitta a oggi l’arrivo a Castiglione del difensore esterno classe 2004 Cestana dal Cilverghe. Il ds dei gialloblù bresciani Zucchi potrebbe chiudere domani anche con la Castellana per Pizzoni. Per quanto concerne i goffredesi, oggi si saprà la decisione definitiva di Alfredo Napolano. Qualora il capitano partisse, una delle piste seguite è quella riguardante l’ex Governolese Luca Magliano (foto), in uscita dal Vigasio. Con la compagine veronese resta in piedi il discorso per la quota Gola, che non rimarrà a Marmirolo. I veneti, dal canto loro, mettono sotto contratto il 2004 Omar Garbin, ex Mantova, sondato anche dai goffredesi nei giorni scorsi. In Terza categoria il Don Bosco prende l’attaccante Emanuele Fusari svincolato dal Curtatone. L’Union Colli Morenici ingaggia dalla Voltesi centrocampista Fabio Uku. La Casteldariese prende Andrea Vincenzi dal Porto e punta Caffini (U.Marmi) e Bianchi dal Bonferraro. Casalromano su Bosio (Casaloldo) e Martellino (Castellana, ex Sporting).