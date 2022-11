Basket Serie A2 F – Purrone: “Il mio San Giorgio cresce. E la sfida con Udine ci dirà che squadra siamo”

San Giorgio Il MantovAgricoltura ha fatto il pieno di punti e fiducia nella doppia trasferta a Carugate e Ponzano e ora si appresta a tornare al PalaSguaitzer per affrontare Udine nel match della nona giornata in programma sabato sera. Manca una bella vittoria casalinga per confermare il buon momento delle sangiorgine, che arrivano appunto da due vittorie, nette e convincenti, ma nell’ultima gara nel palazzetto di casa avevano rimediato una pesante sconfitta dal Castelnuovo Scrivia, per altro una delle due squadre (l’altra è il Sanga) a punteggio pieno dopo otto turni. La WomenApu, prossima avversaria, è un’altra avversaria di rango (7 vinte e 1 sola persa), contro la quale le ragazze guidate da Stefano Purrone potranno misurare le loro ambizioni.

«Due vittorie di fila in trasferta non sono certo arrivate per caso – osserva l’head coach del MantovAgricoltura – fanno parte del nostro percorso di crescita e confermano i progressi effettuati dal gruppo. Gli avversari erano certamente alla portata, ma le ragazze hanno avuto il merito di affrontare col giusto spirito partite che, viceversa, avrebbero potuto complicarsi. E adesso ci prepariamo bene per la prossima gara contro Udine, estremamente difficile visto il valore dell’avversario. Successivamente affronteremo nell’ordine Broni e Sanga Milano per completare un trittico di partite durissimo che ci dirà che squadra siamo, da media oppure da alta classifica. Le ragazze si allenano sempre con grande impegno per cercare di migliorare tutte le fasi di gioco e ottenere il migliore risultato possibile in partita». Per la sfida di sabato contro Udine si tenta il recupero di Togliani, mai utilizzata nelle ultime due gare.