Basket Serie A2 femminile – MantovAgricoltura ko con Bolzano (55-59)

MANTOVA Serata amara per il MantovAgricoltura. Nel recupero della nona di andata girone Nord A2, le virgiliane sono state battute al Dlf dall’Alperia Bolzano, rivelatasi squadra indomita sino alla fine, come testimoniano i due liberi a fil di sirena di Fall. Bolzano si è quindi portata in Alto Adige due punti meritati.

MANTOVAGRICOLTURA-ALPERIA BOLZANO 55-59 (12-13, 23-15, 8-12, 12-19)

MNAGRICOLTURA S.GIORGIO Llorente 11, Bernardoni 5, Monica 7, Ruffo 8, Marchi 8, Pastore 2, Gatti 4, Petronio 2, Antonelli 8, Pizzolato, Bottazzi ne, Errera ne. All.: Borghi.

ALPERIA BOLZANO Cremona 15, Servillo 1, Cristelo Alves 4, Fall 9, Carcaterra 10, Nasraoui 4, Mingardo 10, Desaler ne, Iob 3, Iuliano, Profaiser 3. All.: Sacchi.

ARBITRI Berlangieri e Sironi.