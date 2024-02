Il maltempo abbatte lo smog, ma per quanto?

MANTOVA Domani giornata di verifica per le percentuali di micropolveri. In attesa di decisioni riguardo una eventuale revoca delle misure anti-smog va registrato che nella giornata di sabato scorso la percentuale di Pm10 è scesa a 29 µg/m³. È la prima volta che questa percentuale è inferiore a quella limite di 50 µg/m³ negli ultimi dieci giorni. A contribuire all’abbattimento delle micropolveri è stato il maltempo che per tutta la giornata di sabato ha interessato la nostra provincia. Lo stesso dovrebbe essere accaduto nella giornata odierna, i cui dati saranno resi noti domani, lunedì, da Arpa Lombardia. Il rientro dall’allerta avviene dopo due giorni consecutivi al di sotto dei 50 µg/m³ e se le previsioni meteo non prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo concentrazioni eccessive di inquinanti. Questo dovrebbe significare che martedì dovrebbero essere revocate le misure anti-smog di secondo livello. Per contro però, le previsioni del tempo sono tutt’altro che favorevoli sul fronte dell’inquinamento da micropolveri. A questo va poi aggiunto che dall’inizio di quest’anno sono già 19 i giorni di sforamento della soglia di 50 µg/m³ quando il limite dei superamenti in un anno stabilito dall’Unione Europea non deve essere oltre i 35 giorni. A tutto l’11 febbraio 2024 Mantova è già oltre la metà.