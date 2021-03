Nuovi volumi e materiale multimediale in biblioteca di Sabbioneta

SABBIONETA – Nuovi volumi e altro materiale multimediale in arrivo nella biblioteca comunale di Palazzo Forti. Sono stati stanziati oltre 2 mila euro per questo primo semestre, che serviranno per arricchire il patrimonio librario in possesso della biblioteca, che poi potrà essere utilizzato all’interno dell’intera Rete Bibliotecaria Mantovana, attraverso il prestito interbibliotecario. In questo momento l’attività della struttura è ridotta a causa delle norme di contenimento del Covid, ma il prestito è sempre possibilei.