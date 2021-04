Basket serie A2 m – Casalvieri: “Una Staff da play off. Bravi tutti a crederci fino alla fine”

MANTOVA Alla vigilia della sfida contro Ravenna coach Di Carlo aveva predicato equilibrio senza farsi prendere troppo dall’entusiasmo per un finale di regular season che ha regalato alla squadra salvezza e girone Azzurro. Ma a guardare il modo con cui è arrivata l’adrenalinica vittoria contro i giallorossi di coach Cancellieri sarà difficile che questo accada, e forse è anche un bene che questa squadra dopo una regular season con tante ombre provi finalmente a giocare e compattarsi sulle ali dell’entusiasmo. Sarà interessante vedere se questa euforia verrà gestita con maturità dal gruppo, e una prima risposta arriverà già domani perché Ghersetti e compagni torneranno in campo sul parquet di Cento nella seconda giornata d’andata del girone Azzurro.

Il general manager Gabriele Casalvieri non può far altro che elogiare la squadra: «Abbiamo iniziato molto bene, poi la loro difesa a zona ci ha messo un po’ in difficoltà mentale perché capita magari che sbagliando qualche tiro di troppo si perde l’inerzia della sfida – afferma – nel secondo tempo invece siamo riusciti a risolvere questo problema e alla fine i ragazzi sono stati bravissimi a vincere. È stata una partita molto intensa, merito anche ovviamente di Ravenna; quindi complimenti a coach Cancellieri per aver messo in campo una squadra così agguerrita. È stata assolutamente una partita da playoff, forse siamo stati anche un pizzico fortunati ma non se non ci avessimo creduto fino in fondo la fortuna di sicuro non ci avrebbe assistiti». Quello che la squadra ha fatto vedere alla Grana Padano Arena lascia ben sperare su una prestazione convincente anche domani in trasferta: «A Cento mi aspetto un’altra partita di questo livello – conclude – bisogna vedere se potranno contare su Cotton, ma al di là di questo hanno una squadra composta da bravi giocatori, a partire da Ranuzzi che i tifosi mantovani ricordano ancora molto bene, a Peric, Falluca e tutti gli altri. Fino all’ultimo ha lottato per entrare nel girone Giallo, quindi l’avversario è forte e di tutto rispetto. Dal canto nostro dovremo preparare la partita nei minimi dettagli e mettere in campo più energia possibile. Dovremo cercare di dettare noi il ritmo alla partita, e prendere come esempio gli ultimi minuti in difesa contro Ravenna che poi è stata la chiave per trovare anche fiducia in attacco».

Leonardo Piva