Calcio a 5 serie A2 – Saviatesta, che colpo! Torna in biancorosso Lorenzo Bueno

Mantova Grandissimo colpo del Saviatesta, che vede il ritorno in squadra di Lorenzo Bueno. Laterale mancino classe 1999, all’occorrenza anche pivot, Lorenzo non ha certo bisogno di presentazioni. Prodotto del vivaio Kaos, nel 2018/19 si trasferisce all’Imolese dove vince il campionato di serie B. L’anno successivo lo sbarco al Kaos Mantova, dove gioca per un biennio in serie A, prima di provare lo scorso anno la nuova esperienza al Penyiscola nella seconda divisione spagnola, pur senza mai dimenticarsi della “sua” Mantova. Ora il ritorno alla corte di mister Milella, che lo aveva fatto debuttare in massima serie e che crede profondamente nelle sue indiscutibili qualità. (LG)