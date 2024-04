Calcio a 5 Serie D – Voltese e Remax Golden House chiudono la stagione in bellezza

MANTOVA Si è concluso il campionato di Serie D di calcetto e l’avventura, con alterne fortune, delle tre squadre mantovane. La migliore in classifica è risultata essere la Polisportiva Voltese (sesta con 33 punti), che ha mancato di un soffio la qualificazione ai play off. La formazione collinare ha chiuso in bellezza con il successo per 5-3 (tripletta di Alushani e doppietta di Andreoli) sul campo milanese dell’Sdm. E’ stato un cammino regolare, quello della Voltese, capace di dare filo da torcere anche alle big del girone, con un paio di passi falsi nel girone d’andata (le sconfitte interne con Ome e Sdm) che probabilmente sono costati un piazzamento tra le prime cinque. Il bilancio, comunque, è assolutamente positivo. Discorso analogo va fatto per la Remax Golden House, che ha completato il suo cammino con la goleada (19-5) all’Indomita e si è piazzata subito alle spalle dei cugini collinari a quota 28. Dopo una partenza balbettante, la squadra bozzolese ha chiuso in crescendo nel girone di ritorno tanto da ottenere ben sei vittorie nelle ultime nove partite.

Poche soddisfazioni, invece, per il Città di Mantova, che si è congedato con l’onorevole sconfitta (2-3) sul campo del Polpenazze, appena 7 punti in classifica e l’ultima posizione condivisa con l’Indomita.