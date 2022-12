Basket serie A2 m – Cortese: “Staff senza paura contro Cento”

Mantova Superate le nuvole grigie delle due sconfitte al fotofinish con San Severo e Chiusi, ora è tempo di attendere che la Staff dimostri di aver messo alle spalle anche tutte le scorie e aver ritrovato davvero il modo per risalire la corrente. Nell’ambiente biancorosso si percepisce come non mai la fame e il desiderio di trovare un po’ di continuità e inanellare una serie di risultati positivi, dopo questi primi mesi di campionato piuttosto altalenanti. Tutto però non può prescindere dalla prestazione della squadra, a cominciare dal difficile match di domani alla Grana Padano Arena contro la Tramec Cento, terza in classifica: «Contro Ravenna si è trattato di una vittoria importante soprattutto per il morale – sottolinea il capitano biancorosso Riccardo Cortese – Le due sconfitte rimediate all’ultimo secondo con San Severo e Chiusi avevano portato un po’ di negatività. Ora possiamo riprendere quel discorso iniziato con la bella vittoria contro la Fortitudo Bologna di due settimane fa, pur consapevoli che il campionato continua ad essere equilibrato e davvero imprevedibile. Cento per me è sempre una partita speciale. Ho mosso i miei primi passi nella Società della Benedetto XIV e qui sono rimasto fino a 12 anni. Ho tanti amici e conoscenti a Cento e per me sarà una grande emozione affrontare il club. Ma abbiamo bisogno di un altro successo e per conquistarlo dovremo produrre una prova solida su entrambi i lati del campo. Servirà anche migliorare la nostra efficacia nelle azioni in transizione». A questa gara gli Stings si presentano al completo, con il play Calzavara che, tenuto precauzionalmente a riposto contro Chiusi, è tornato a giocare diversi minuti (23) contro l’OraSì Ravenna e ha così dimostrato di aver superato gli acciacchi. Lo staff tecnico conferma di poterlo avere a completa disposizione per la gara di domani contro la squadra ferrarese.

Tegola invece in casa Tramec Cento, che deve rinunciare a Giacomo Zilli e ieri ha comunicato come a Federico Zampini sia stata diagnosticata la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, che fa seguito alle due del 2018 e del 2019.

Leonardo Piva