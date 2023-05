Pallavolo B maschile – Asolarem, Bacchin è il nuovo opposto: arriva dal Monselice

Asola Nuovo attaccante per l’Asolaremedello. Il club ha raggiunto l’accordo per la prossima stagione con l’opposto Cristian Bacchin (in foto), nato a Dolo (Ve) nel 1997 e 197cm di altezza. Proveniente dal Monselice di serie A3, cresce nel settore giovanile della Kioene Padova e ha già alle spalle un’ottima carriera a livello nazionale, con ben 6 campionati di serie B disputati nel Padovano. Si tratta di un importante innesto che andrà ad elevare il tasso della squadra non soltanto dal punto di vista tecnico, bensì anche della serietà umana e professionale.