Atletica Allievi – Luca Mondini campione regionale nel lungo

MILANO Ieri ultimo giorno dei Campionati Regionali Allievi a Milano e altre medaglie per i mantovani. Su tutti Luca Mondini. Il forte atleta dei Gonzaga ha vinto il titolo lombardo nel salto in lungo con una buona misura, 6.78, ottenuta al secondo salto. Non vi è stata l’attesa sfida con Leonardo Pini, recente vincitore ai Regionali Assoluti di Mantova: il portacolori dell’Atletica Arvedi non ha preso parte alla gara. Mondini sarà in pedana nuovamente la prossima settimana a Rieti ai Campionati Italiani Allievi. Argento per Kelvy Bruno Okumbor, classe 2004 del Carpenedolo, con 6.60 e bronzo per Emanuele Trento (2003) dell’Insubria Varese Como con 6.52. Nicola Arienti (2004) della Libertas ha chiuso al 12esimo posto con 5.22. Nel salto in alto, quarto posto per Davide Bagnoli dell’Atletica Rigoletto con 1.81. Nei 400 ostacoli, quarta piazza per Marta Lui, sempre della Rigoletto. Negli 800 quarto posto in batteria per Filippo Trivini Bellini (Libertas Mantova) e 26esimo totale con 2.12.51. Nel femminile, tredicesima Chiara Donadello (2003) della Rigoletto con 2:29.83. Nel disco Naomi Gilberti (2003 della Libertas) ha terminato la gara nona con 26.40 e la compagna di club Anna Bonfante 15ª con 21.93.

Nell’asta buona prova delle allieve della Rigoletto: Luisa Bellandi (2003) con 3.30 ha vinto il bronzo, mentre Anna Sedazzari (2003) si è classificata settima con 2.80 Quindicesima Alessia Ostini (2003) della Libertas Mantova con 16.97 nel giavellotto.