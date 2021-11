Calcio Serie C: MANTOVA-PADOVA 0-0 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buonasera dallo stadio Martelli. Match sulla carta proibitivo per il Mantova, che ospita la vicecapolista Padova. Ma i virgiliani, ultimi in classifica, devono comunque provare a far risultato. Mister Lauro non può contare sugli infortunati De Cenco e Bianchi. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-PADOVA 0-0

MANTOVA (4-3-3): Marone; Esposito, Checchi, Pilati, Panizzi; Messori, Bucolo, Gerbaudo; Piovanello, Guccione, Bertini. A disp.: Tosi, Darrel, Silvestro, Zibert, Paudice, Rihai, Pinton, Milillo, Fontana, Vaccaro, Pedrini, Zappa. All.: Lauro.

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Kirwan, Valentini, Monaco, Curcio; Hraiech, Ronaldo, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Jelenic. A disp.: Vannucchi, Gasbarro, Pelagatti, Santini, Germano, Biasci, Vasic, Andelkovic, Nicastro, Settembrini, Bifulco, Busellato. All.: Pavanel.

ARBITRO: Valerio Maranesi di Ciampino (assistenti: Ciancaglini di Vasto e Ferrari di Rovereto)

RETI:

NOTE: calci d’angolo: 1-2

Primo tempo

10′ Primo angolo per il Mantova.

8′ Inizio nettamente di marca padovana.

7′ Super intervento di Marone che vola sul tiro all’incrocio di Chiricò e devia in angolo.

3′ Marone esce su Ceravolo e mette in corner. Nulla di fatto dalla bandierina.

2′ Subito una punizione per il Padova, che attacca sotto la Te. Batte Ronaldo, Marone abbranca la sfera.

L’arbitro fischia l’inizio, poi ferma tutto. Si ricomincia dopo una ventina di secondi e stavolta la partenza è buona.

Mantova in maglia rossa, Padova in bianco. Saranno i veneti a battere il calcio d’inizio.

Curiosità: il Mantova ha cambiato panchina. Ora occupa quella lato Cisa. Scaramanzia?

Primi “sfottò” tra le rispettive curve. In Cisa sono presenti circa 300 padovani.