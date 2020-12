Basket serie A2 m – Infante: “Staff, con Bergamo per il salto di qualità”

MANTOVA Dopo essersi definitivamente sbloccata nella trasferta di Orzinuovi, che ha fatto da seguito perfetto ai primi due punti conquistati solo tre giorni prima contro Capo d’Orlando, la Staff ha ora la concreta possibilità di allungare a tre la striscia vincente. Domani, alla Grana Padano Arena, arriverà Bergamo: fanalino di coda con tre sconfitte e zero vittorie. I biancorossi, qualora dovessero conquistare la vittoria, arriverebbero alla linea di pareggio tra successi e ko: 3-3.

Se dovesse andare male, un ko contro una squadra così in difficoltà potrebbe far riaffiorare qualche fantasma del (recente) passato.

«Noi domenica dovremo essere forti soprattutto mentalmente perché vogliamo fare il salto di qualità – afferma Luca Infante – è importante vincere questa partita. Affrontiamo una squadra che viene da 0-3 e lo abbiamo passato sulla nostra pelle: Bergamo verrà qui agguerrita, sappiamo anche che è una squadra molto fisica che induce a giocare male, allenata bene. Quindi dovremo stare molto attenti e sicuramente non partire subendo nel primo tempo. Se riusciamo ad equilibrare la difesa tra primo e secondo tempo, secondo me ci possiamo levare delle soddisfazioni. La difesa deve essere il nostro punto di forza».

Per puntare alla vittoria, Bergamo dovrà certamente sperare in una prestazione positiva di Tony Easley (miglior marcatore con 11.7 punti di media, in tandem con Rei Pullazi) che sappia trascinare i compagni: «Il prossimo match sarà un altro test importante per noi – dichiara – incontriamo un team dotato di esperienza e solide armi offensive e difensive. Per quanto ci riguarda sono convinto che stiamo imparando a conoscere noi stessi. Nelle scorse partite abbiamo affrontato prove difficili al cospetto di squadre molto competitive, e da tutto ciò dobbiamo imparare e trarre quanto più di buono riusciamo, e quindi replicarlo con profitto già nell’incontro di questa domenica». Entrambe le squadre comunicano la piena disponibilità del roster.

Questa sera alle ore 18 si gioca l’anticipo dell’ottavo turno Urania Milano-Bertram Tortona

Leonardo Piva