Alessandro Pizzati premiato al concorso letterario di Montecampione

BAGNOLO SAN VITO – Ennesimo riconoscimento per Alessandro Pizzati, lo scrittore-poeta di Bagnolo San Vito. Nei giorni scorsi, infatti, ha ricevuto il riconoscimento speciale del presidente del concorso al premio letterario Progetto Pantani organizzato dall’ente turismo della Valcamonica per ricordare la vittoria di Pantani sulle cime bresciane nel giugno del ‘98, vittoria che avrebbe spinto il pirata a conquistare il giro d’Italia di quell’anno. La poesia di Pizzati, ovviamente in rima come è nel suo stile, celebra quel giorno ed è intitolata Montecampione 4.6.98. La premiazione avrebbe dovuto svolgersi in questi giorni, con la presenza della signora Tonina Pantani, a Pian Camuno in provincia di Brescia assieme all’inaugurazione di una statua dedicata al compianto campione del ciclismo ma è stata rimandata a data da destinarsi (si parla del giro d’Italia del 2021) vista l’emergenza coronavirus. Il prestigioso premio per Pizzati segue gli altri riconoscimenti ottenuti quest’anno nei concorsi di Taggia, Anzio, Ferrara, San Remo e Trento.

Via al delivery del baratta

Mantova Annunciato e presentato nei giorni scorsi, parte oggi il servizio a domicilio della biblioteca Baratta. Per informazioni: 0376352711 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18), mandare una mail all’indirizzo biblioteca.baratta@comune.mantova.gov.it