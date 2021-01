Basket Serie A2 maschile – La Staff si rinforza: da Verona arriva Ceron

MANTOVA Un rinforzo per la Staff, che ha tesserato Marco Ceron fino al termine della stagione. Nato a Mirano il 16 giugno del ‘92, Marco è una guardia/ala di 195 cm e indosserà la divisa biancorossa numero 4. Cresciuto nella Pallacanestro Treviso, è poi passato alla Reyer Venezia e quindi in prestito a Recanati, Napoli e Castelletto Lago Maggiore in Divisione Nazionale A dove ha vinto la Coppa Italia ed è stato eletto Mvp della competizione. Nella stagione 2013/14 era ancora a Napoli, in Legadue, mentre nella stagione successiva ha fatto ritorno a Venezia in Seria A. Nel 2015 ha firmato ancora nella massima serie, a Pesaro, dove è rimasto per tre stagioni. Nell’estate del 2018 è passato alla Leonessa Brescia dove ha giocato sia in Serie A che in Eurocup. Nel novembre 2018 ha subito un violento infortunio ricevendo una gomitata durante uno scontro fortuito di gioco che gli ha procurato una frattura al cranio. Esattamente un anno dopo, nel novembre 2019, gli è stata ridata l’idoneità sportiva che gli ha permesso di tornare a giocare. All’inizio di questa stagione è stato aggregato alla Tezenis Verona ed ha disputato due gare di Supercoppa dove, in 19 minuti di media, ha realizzato 10.5 punti a partita. Ceron ha inoltre indossato la divisa della nazionale dall’U16 all’U20 e con la nazionale azzurra Under 20 ha vinto l’argento agli Europei di categoria in Spagna nel 2011. Il nuovo giocatore biancorosso verrà presentato alla stampa venerdì.

Sempre sul fronte mercato, Rieti prende un altro ex degli Stings. Si appresta infatti a mettere la firma sul contratto che riporterà in Italia Jazzmar Ferguson, 31enne che nel Belpaese ha giocato per sette stagioni in sei squadre diverse e che eserciterà l’opzione di uscita gratuita dal contratto con i ciprioti dell’Enosis Paralimni. Potrà debuttare nella prima giornata di ritorno quando la NPC ospiterà Ravenna prendendo il posto di Dalton Pepper. Il cambio potrà avvenire solo dopo il 17 gennaio perché Rieti ha speso il jolly del girone di andata prendendo e facendo esordire domenica Alessandro Amici, altro ex di Mantova, che era libero dopo avere chiuso la scorsa stagione all’Eurobasket Roma. Rieti tra l’altro sarà in campo stasera in uno dei quattro match del girone “rosso”, mentre domani sera nel “verde” c’è Bergamo-Orzinuovi.