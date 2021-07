Basket Serie A2 maschile – Staff nel girone verde. Senza derby col Verona

MANTOVA La Staff Mantova di Gennaro Di Carlo è stata inserita nel girone Verde di A2. Lo ha stabilito il Consiglio Federale della Fip che si è svolto ieri. Il girone include parecchie squadre che la Staff ha affrontato in campionato nella scorsa stagione, oltre al retrocesso Cantù e alla neopromossa Bakery Piacenza.

In campionato i biancorossi se la vedranno anche con Pistoia, che fu avversario nella precedente stagione nel girone Azzurro di classificazione ai play off, che gli Stings raggiunse.

Ma di certo il dato più clamoroso riguarda… un’assenza: quella di Verona, che è stata inserita nel girone Rosso. Gli scaligeri (con Orzinuovi e Udine) saranno avversari degli Stings in Supercoppa, ma un po’ tutti si aspettavano un replay del derby in campionato. «Resto perplesso per questa decisione – ammette il presidente della Staff Adriano Negri – . Nella scorsa stagione ci venne tolto il derby con Ferrara, ora tocca a Verona. Per quanto riguarda il resto, le favorite sulla carta secondo me sono Cantù, Torino e Udine, ma penso che strada facendo possano emergere delle sorprese».

In un primo momento, sembrava che nel girone della Staff non dovesse essere inclusa Udine, bensì il neopromosso Chiusi. Invece i friulani sono stati confermati nel girone Verde, mentre i toscani dirottati nel Rosso. La Lnp ha comunicato che la data di inizio del campionato resta confermata al 3 ottobre.

«Per quel che concerne il secondo straniero – prosegue Negri – , non abbiamo imbastito una vera e propria trattativa, ma stiamo facendo delle valutazioni. Prenderemo a breve una decisione».

Infine, sul Progetto Academy col San Pio X del presidente Diego Cavalli, il presidente degli Stings afferma: «Al momento sembra difficile che possa proseguire. Il San Pio X vuole fare un torneo senior. Comunque, anche in questo caso stiamo facendo le nostre valutazioni per adottare a breve una decisione».

GIRONE VERDE

• Pallacanestro Biella

• J Basket Monferrato

• Pallacanestro Cantù

• Orlandina Basket Capo d’Orlando

• Pallacanestro Mantovana

• Urania Milano

• Pallacanestro Orzinuovi

• Pallacanestro Piacentina

• UCC Piacenza

• Pistoia Basket 2000

• Pallacanestro Trapani

• Blu Basket Treviglio

• Basket Torino

• APU Udine