Le strappa l’orologio e la scaraventa a terra. Rapina in pieno giorno a Montata Carra

MONTATA CARRA Stava pedalando in sella alla propria bicicletta lungo la ciclabile quando è stata affiancata da uno sconosciuto a bordo di uno scooter che le ha afferrato il polso sinistro e le ha sfilato l’orologio, scarevantandola poi a terra mentre fuggiva. È successo ieri intorno alle 13 in strada Ottona a Montata Carra, comune di Porto Mantovano. Vittima di questo scippo una donna sui 65 anni del posto. Il valore dell’orologio che le è stato strappato è di diverse migliaia di euro; si tratta di un Wyler Vetta con cinturino e cassa in oro. La donna stava rincasando in bicicletta lungo la ciclopedonale quando è stata affiancata improvvisamente dal malvivente, un uomo di cui però non ha saputo fornire alcuna descrizione, visto che aveva il volto coperto dal casco. Lo sconosciuto le ha afferrato il polso strappandole l’orologio. La 65enne ha cercato di opporre resistenza ma alla fine ha perso l’equilibrio ed è caduta a terra procurandosi qualche graffio e delle lievi contiusioni, mentre il malvivente si allontanava a tutta velocità. La donna, sotto shock, ètornata a casa, quindi una volta calmatasi ha avvisato i carabinieri dell’accaduto. Ormai però era troppo tardi per dare il via alle ricerche per un’indagine che si preannuncia già molto difficile. Il luogo in cui è avvenuto lo scippo, infatti, non è sorvegliato da telecamere. La vittima, inoltre, non avrebbe saputo fornire elementi descrittivi utili alle indagini. È il secondo furto di orologio con strappo in 24 ore. L’altro ieri a Mantova un 76enne era stato derubato da una ragazza con la tecnica dell’abbraccio.