Coi Lions il Libro Parlato approda alla Rsa di Schivenoglia

SCHIVENOGLIA – SchivenogliaIl “libro parlato” approdata anche alla Rsa di Schivenoglia: siglata ieri la convenzione tra il Lions Club Terre Matildiche e la Scarpari Forattini nelle persone dei rispettivi presidenti Antonio Bernini e Gianfranco Caleffi. Il tutto alla presenza della coordinatrice del Service per il Distretto Lions 108IB2 Graziella Fizzardi, della referente per la Circoscrizione di Mantova Lucia Porrello Raguseo, del prof. Tiziano Lotti e di tutto lo staff sanitario-amministrativo della Rsa. La convenzione per il prossimo biennio 2022-2023 permetterà agli assistiti di poter beneficiare di una Audio-biblioteca grazie all’Associazione del Libro Parlato Lions di Verbania: il Service si rivolge ai non vedenti, ipovedenti e ad altre categorie di persone che per disabilità non sono in grado di leggere in modo autonomo quali le persone anziane, gli ammalati di sclerosi multipla, Alzheimer e persone ospedalizzate o in terapie prolungate.