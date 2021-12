Basket Serie A2 maschile – Un “assist” per gli Stings: stop al campionato, si riparte il 16/1

MANTOVA La decisione era nell’aria e ieri è arrivata l’ufficialità. Il turno di campionato di A2 in programma nel prossimo weekend è stato rinviato. La ripresa del torneo slitta di due settimane, si ripartirà quindi il 16 gennaio con l’ultima giornata del girone d’andata, mentre i primi due turni del ritorno previsti originariamente il 9 e appunto il 16 sono rinviati a data da destinarsi. «Lega Nazionale Pallacanestro – si legge nel comunicato – rende noto che, alla luce dei numerosi casi di positività al Covid-19 emersi nelle ultime 48 ore che hanno colpito, anche pesantemente, diversi Club di Serie A2, il Settore Agonistico Fip ha accolto la richiesta di Lnp di posticipare l’intera giornata di campionato in calendario domenica 2 gennaio 2022 a domenica 16 gennaio. Creando, nei primi giorni del mese, gli spazi necessari per disputare le gare ad oggi rinviate, valevoli per il girone di andata, e che definiranno le 8 squadre ammesse alla Final Eight di Coppa Italia 2022. I turni del 9 e del 16 gennaio, rispettivamente prima e seconda giornata di ritorno, saranno riprogrammati in calendario successivamente».

Tra le squadre maggiormente colpite dal Covid, tanto che gli allenamenti sono sospesi almeno fino a lunedì in attesa di un nuovo giro di tamponi, la Staff avrà dunque due settimane in più per preparare la ripresa del campionato, sempre dal match con Pistoia, agli ordini del nuovo coach Giorgio Valli. Senza perdere ulteriore terreno con le rivali del girone rosso. Le prime due gare del ritorno, quella a Treviglio prevista in origine il 9 gennaio, e in casa con Capo d’Orlando il 16, sono state come detto rinviate a data da definire.

La Fip Lombardia si è prontamente allineata alle Leghe maggiori sicchè anche tutte le partite dei campionati regionali – senior, giovanili, minibasket – compresi i recuperi già programmati e Coppa Lombardia, sono sospese fino a domenica 16 gennaio compreso. I campionati senior – con esclusione di Prima e Seconda Divisione maschile e Promozione femminile – riprenderanno da lunedi 17 gennaio con i calendari già pubblicati. Le gare non disputate saranno recuperate in coda al campionato, seguendo obbligatoriamente la sequenza originale. Le formule di svolgimento di questi campionati rimangono immutate. Le gare sospese in precedenza potranno essere recuperate, previo accordo tra le squadre, a partire da martedi 11 gennaio.