Volley Serie A1 f – La Vbc Casalmaggiore sfida la corazzata Conegliano

CASALMAGGIORE La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore si appresta ad una settimana più che impegnativa. Capitan Elena Perinelli e compagne affronteranno tra le mura amiche del PalaRadi in ordine le prime due forze del campionato, Conegliano e Milano, tra sabato e mercoledì, concludendo la settimana domenica nel caldissimo palazzetto della sorpresa Pinerolo. Ma andiamo avanti step by step. Sabato 02 marzo arrivano in quel di Cremona le pantere della Prosecco Doc Imoco Conegliano, fresche semifinaliste di Champions League; una sfida sicuramente difficile per le rosa che però cercheranno di replicare la bella prestazione che avevano messo sul taraflex all’andata con le Campionesse d’Italia.

Fischio d’inizio fissato per le ore 20.30, dirigono Luca Saltalippi e Marco Turtù. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sul portale Volleyball World. Ricordiamo però che le prevendite sono ancora aperte! Potrete acquistare il vostro biglietto sia cliccando sul banner dedicato sul sito www.volleyballcasalmaggiore.it, sia tramite il pulsante sulla pagina ufficiale Facebook della Vbc e sia sul portale MidaTicket oppure alle biglietterie del PalaRadi dalle ore 19 di sabato.

LE ULTIME DA CASALMAGGIORE

La sconfitta di Roma ha lasciato si un po’ di amaro in bocca ma non era semplice uscire vittoriosi da uno dei palazzetti più caldi d’Italia. “Non credo che la gara con Roma sia stata un vero e proprio passo falso – dice lo scoutman Alessandro Bianciardi – Abbiamo giocato leggermente sotto tono e loro hanno fatto un’ottima partita, in un palazzetto caldo, in una trasferta complessa. Tante altre squadre hanno lasciato punti al PalaTiziano e questo lo testimonia“. Partita infarcita di ex da entrambe le parti della rete quella di sabato, prima delle due imprese in pochi giorni a cui la Vbc è chiamata. “Dobbiamo proseguire con tutto il buon lavoro che stiamo facendo in palestra ogni giorno – conclude Bianciardi – mettendo in campo la Casalmaggiore che sappiamo fare noi. Se sarà abbastanza lo dirà il campo. Sicuramente con Conegliano sarà molto difficile, ma noi dovremo essere pronte a sfruttare i loro momenti di calo“.

L’head coach Lorenzo Pintus, coadiuvato dal suo vice Michele Moroni e dallo scoutman Bianciardi, potrà contare su Hancock e Avenia al palleggio con Smarzek e Obossa a chiudere la diagonale, al centro Lohuis, Manfredini e Colombo, Perinelli, Lee, Cagnin e Edwards in banda, De Bortoli e Faraone nel ruolo di libero con quest’ultima pronta a fare da jolly in ricezione.