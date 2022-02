Basket serie C Silver – Curtatone vince il derby all’overtime

CURTATONE Lo Junior Curtatone si è imposto 94-89 (all’overtime) sulla Negrini nel recupero della sesta di ritorno, nel girone Verde 1 della C Silver, ed entra così nella seconda fase con 14 punti, mentre il team di Quistello, che ha condotto nei primi tre quarti, chiude ultimo la fase di qualificazione con 4 punti. Nel primo quarto, terminato 21-26, per la Negrini, gli ospiti sono stati sempre avanti ed hanno allungato dal 19-20. Anche il secondo parziale si è chiuso con il Quistello in vantaggio, 38-47. Lo Junior è però rimasto in partita con orgoglio e tenacia. Alla sirena del terzo quarto Quistello è sempre avanti (64-69), ma Curtatone era rientrato in partita (44-49) e aveva raggiunto la parità sul 60-60 e poi sul 62-62. Nel quarto parziale è di nuovo parità sul 73-73 a 4 minuti dalla sirena. Altro allungo dei verdi ospiti (73-76), la Jbc mette la freccia (77-76) e poi è punto a punto fino all’83 pari che porta il match al supplementare. Curtatone avanti 85-83 con due liberi, poi 86-83. Quistello opera un altro sorpasso (86-87), ma lo Junior piazza lo sprint finale e si porta a casa la vittoria con il risultato di 94-89.

Serie A2 – La S.Bernardo-Cinelandia Park Cantù, prossima avversaria della Staff, domenica alla GP Arena, ha rinforzato il proprio roster con Zach Bryant. Point guard classe 1997, Bryant ha lasciato il Lahti Basketball. In Finlandia ha chiuso con 21 punti di media a partita nelle 8 gare disputate. Aveva iniziato la stagione in Germania al Gottingen. Il club brianzolo, che ha perso capitan Sergio per infortunio (rottura del tendine di achille), ha quindi scelto un giocatore che possa fare il play e la guardia, una “combo” che andrà a rimpiazzare il no-vax Johnson. La Staff è avvertita.