Basket serie C Unica – Viadana, altri due colpi: Cacciatori e Cipriani

Viadana Altri due colpi di mercato in entrata per il Viadana. Dopo Alessio Negri e lo statunitense Maurice Delage, ecco Mirco Cacciatori e Marco Cipriani. Il guardia-ala, nativo di Lugagnano di Sona, ha cominciato a giocare nel club del suo paese prima di approdare alla Scaligera Verona, prima nel settore giovanile poi in prima squadra in A2, quindi l’approdo in terra mantovana al Curtatone. Poi è andato a giocare in Toscana a Montevarchi e nella Virtus Siena; infine nella Now Vigevano impegnata nella C Gold lombarda. L’ala piccola Cipriani è nativa di Alatri. In precedenza ha giocato con Manerbio, Mazzano, San Benedetto del Tronto, Messina e Todi. Entrambi hanno dichiarato di essere «molto contenti di aver accettato l’offerta del club mantovano».