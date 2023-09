Rugby Serie A Elite maschile – Viadana lascia a zero il Cus Torino

VIADANA Il Rugby Viadana si aggiudica il test allo Zaffanella con il Cus Torino con un netto 52-0. Prova convincente della squadra di Pavan, che fin dal primo minuto di gioco inizia a dettare il ritmo della partita, riuscendo a segnare solo nella prima frazione ben quattro mete con Crea, Luccardi e Sauze che firma una doppietta. Già sicuro quindi il punto di bonus offensivo. Nella seconda frazione, nonostante il cambio di squadra messo in campo dallo staff tecnico, come annunciato alla vigilia, con numerosi elementi giovani e alla prima esperienza nel massimo campionato, il ritmo e l’intensità della partita non sono cambiati. La difesa impenetrabile dei padroni di casa ha permesso di lasciare i torinesi a zero e l’attacco è stato capace di andare in meta altre quattro volte con Bronzini, il giovanissimo Juan Cruz Gamboa, Dorronsoro e Martin Roger, rientrato ieri dopo un lungo infortunio subito lo scorso anno proprio in amichevole.

«La possiamo definire una buona prova di squadra – afferma il presidente Giulio Arletti – Sia nel primo sia nel secondo tempo sono state schierate due formazioni. Siamo al 75%. Dobbiamo migliorare ovviamente l’intesa, la touche, però lo sappiamo e lavorare sodo non ci spaventa. Soprattutto se vengono limitati gli errori, siamo sulla buona strada. Adesso vediamo cosa faranno i Caimani, in campo sempre allo Zaffanella con l’Unione Firenze ripescato in serie A. Mi aspetto un’altra bella giornata di rugby allo stadio Zaffanella, durante la quale consegneremo alla squadra cadetta il trofeo per la promozione in A, senza dimenticare infine il barrage che attende l’Under 18 contro Brixia».

Le marcature del Viadana contro il Cus Torino – Primo tempo: 8’ m Crea tr Madero (7-0), 19’ m Luccardi (12-0), 28’ m Sauze tr Madero (19-0), 35’ m Sauze tr Madero (26-0). Secondo tempo: 54’ m Bronzini tr Roger (33-0), 63’ m J.C. Gamboa tr Roger (40-0), 70’ m Dorronsoro (45-0), 78’ m Roger tr Roger (52-0).