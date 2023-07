Biliardo – Il goitese Milani sale sul podio (è 3°) ai Campionati Italiani di 2ª Categoria

Goito Il goitese Simone Milani è salito sul podio ai Campionati Italiani di biliardo a 5 e 9 birilli che si sono disputati dal 30 giugno al 2 luglio a Saint Vincent. La Sala Billiards Time ha qualificato di diritto alle fasi finali dei Tricolori i giocatori Luca Foroni, Andrea Tommasi e appunto Simone Milani per la Seconda Categoria, e Isidoro Samperi per la Terza Categoria. Tutti hanno ben figurato, in particolare Simone che, dopo essersi piazzato al 5° posto nei Provinciali e al 2° nei Regionali, ha ottenuto il miglior piazzamento tra tutti arrivando fino alla semifinale e piazzandosi così al 3° posto. Un grande risultato per tutto il movimento goitese grazie al paziente lavoro dei tecnici della sala aperta nel 2020, che sta cercando di riportare a livelli competitivi il biliardo mantovano.