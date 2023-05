Calcio 1a Categoria – Salvetti: “Sporting out con rammarico, ma complimenti alla Serenissima. Ripartiremo con mister De Martino”

Goito C’è rammarico in casa Sporting Club dopo l’1-1 nel primo turno dei play off con la Serenissima, che ha eliminato i goitesi. I ragazzi di mister Luca De Martino escono a testa alta e, dopo le vacanze, inizieranno a preparare la nuova stagione col tecnico, confermato nei giorni scorsi: «Voglio complimentarmi con la Serenissima e mister Tenedini per aver passato il turno – dice il vicepresidente Federico Salvetti – . Tornando alla gara, penso che sia stata una partita condizionata da un arbitraggio non all’altezza. Per il resto è stato un match combattuto e difficile da giocare, proprio come ci aspettavamo; dopo il 4-1 di domenica scorsa, sapevamo che avevano voglia di rivalsa e riscatto. Il nostro mister l’ha preparata tatticamente bene ed i ragazzi in campo lo hanno dimostrato. Ma la direzione di gara non ci è piaciuta in diversi episodi, come l’annullamento del gol di Mortara e soprattutto i rigori non dati per falli ai danni di Alberini e Beduschi. Loro però si sono difesi in 10 per gran parte della gara, quindi ripeto: complimenti alla Serenissima». A campionato finito, è ora di tirare le somme: «La nostra squadra è la più giovane del campionato – afferma orgoglioso – . Nonostante questo siamo riusciti a fare qualcosa di importante perché abbiamo concluso tra le prime. E’ vero, non siamo riusciti a salire di categoria, che era un obiettivo, ma questo non sminuisce ciò che i ragazzi hanno fatto; le conferme di mister e squadra fanno capire le nostre intenzioni: non volgiamo buttare via un anno. Penso che la società abbia creato uno zoccolo importante per la prossima stagione. Arrivare quarti e pareggiare in trasferta con una signor squadra, è un grande traguardo per noi».